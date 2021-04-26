Румыния объявила персоной нон гранта помощника военного атташе при посольстве РФ Алексея Гришаева.

Об этом информируют на сайте МИД страны.

В министерстве объяснили, что такое решение было принято, поскольку его деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Конкретной причины Министерство иностранных дел Румынии не указало, но уже проинформировало о принятом решении посла РФ в стране Валерия Кузьмина.

Ранее НикВести сообщали, что Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.

Также напомним, Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Примечательно, Чешский парламент признал взрывы на военных складах в Врбетицах актом государственного терроризма РФ. Он также призвал правительство разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты потребовали оставить в российском посольстве единственного дипломата, а остальных выслать.