Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.

Об этом написал в пятницу, 23 апреля, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

— В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников, -указал Эдгарс Ринкевичс.

Литва, в свою очередь, высылает двух российских дипломатов. Эстония высылает одного дипломата РФ.

Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы».

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персонами нон грата».