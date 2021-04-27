В понедельник, 26 апреля, исполком Николаевского городского совета обратился к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации с просьбой пересмотреть ограничения в регулярных и нерегулярных перевозках пассажирским транспортом.

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета.

В мотивирующей части документа значится: «Учитывая социальную напряженность в городе, возникшую в результате введения дополнительных противоэпидемических ограничений, с целью недопущения негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, просим в пределах предоставленных полномочий пересмотреть дополнительные ограничения».

— Мы, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета, поддерживаем представителей малого и среднего бизнеса в их праве на работу без дополнительного ограничения во времени, запретов в сфере пассажирских перевозок, — говорится в документе.

В понедельник, 26 апреля, в Николаеве водители маршруток, активисты и предприниматели вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.