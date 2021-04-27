Транзитные транспортные средства, въезжающие в Херсон со стороны Николаевской области, будут проверять более тщательно.

Об этом рассказал заместитель главы региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан, пишет Херсон.net.

При этом он отметил, что возрастет и длительность проверок на блокпосте. Соответственно, вырастут и очереди на трассе.

— Такова необходимость, ведь перед Херсонщиной стоит важная задача – не допустить множество «гостей» из «красной зоны», которые так полюбили развлекательные заведения нашего города, - пишет СМИ.

По словам Вадима Чабана, в течение суток из 560 тестов на COVID-19 380 дали положительный результат. В то же время, анализы, взятые у херсонцев, дают всего около 10 процентов положительных итогов.

؅— Ухудшать ситуацию из-за наплыва потенциальных носителей инфекции из соседней области нам не нужно, — заявил Вадим Чабан.

Ранее сообщалось, что на въезде в Херсон со стороны Николаева будут у всех проверять температуру.