Боевики создали на подконтрольных территориях налоговую систему, которая работает, как часы. Если бизнесмены отказываются платить дань, то с их имуществом начинают происходить неприятные происшествия — взрывы, поломки, выводы из строя.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по словам собеседника издания, в прошлом году талибы взорвали газопровод, который подпитывал единственный завод удобрений в стране, после того как его оператор отказался платить дань. Сейчас он и другие работники завода перечисляют Талибану более 14% своей заработной платы, почти в пять раз больше, чем они платят налоги правительству.

— Правительство, не способное защитить этот трубопровод, заставило нас пойти на компромисс с врагом правительства. Платить часть наших доходов Талибану гораздо лучше, чем закрытие завода, — сказал Абдул Ахад Вахиди, который возглавляет профсоюз на заводе на севере Афганистана.

Это всего лишь один пример огромного количества враждебных мер, навязанных афганским предприятиям талибами, которые контролируют почти половину страны. Исламисты собирают до полутора миллиарда долларов в год от подобных мафиозных соглашений, контроля за торговлей наркотиками и пожертвованиями из-за рубежа, об этом говорится в прошлогоднем отчете Совета Безопасности ООН. Эта сумма равна примерно 25% годового бюджета правительства.

Схема подобного «сбора налогов» в районах, подконтрольных талибам, является лишь одной из причин, почему президент Афганистана Ашраф Гани и многие из 38 миллионов граждан страны выступают против любой потенциальной договоренности о разделе власти с Талибаном. Тем не менее, избранным руководителям Афганистана может не оставаться другого выбора, как сотрудничать с радикальными исламистами, поскольку президент Джо Байден объявил об окончательном выводе американского контингента войск, который поддерживал официальные власти Афганистана, до 11 сентября 2021 года.

— Если они действительно хотят управлять Афганистаном, либо разделив власть, либо взяв ее силой, им либо придется пройти через большую адаптацию, либо их режим столкнется с такой же бедностью и такими же трудностями, как и раньше. в 1990-е годы. Сложно предвидеть, смогут ли они адаптироваться, когда достигнут этой точки, и покончить с беспределом талибов, — сомневается в успехе легитимных властей старший аналитик International Crisis Group Эндрю Уоткинс.

Отметим, Афганистан, Турция и Пакистан призвали террористическое движение Талибан сесть за стол переговоров для воцарения мира в Афганистане.