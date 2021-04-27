Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, в ходе которой он обговорит вопросы безопасности в областях, прилежащих к временно оккупированному Крыму. На повестке дня — Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская области.

Об этом сообщается на президентском сайте.

Президент посетит передовую на границе с временно оккупированным Крымом, где пообщается с военнослужащими и ознакомится с оперативной сводкой на фронте.

Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку уладить вопросы по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.