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Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, в ходе которой он обговорит вопросы безопасности в областях, прилежащих к временно оккупированному Крыму. На повестке дня — Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская области.
Об этом сообщается на президентском сайте.
Президент посетит передовую на границе с временно оккупированным Крымом, где пообщается с военнослужащими и ознакомится с оперативной сводкой на фронте.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку уладить вопросы по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, в ходе которой он обговорит вопросы безопасности в областях, прилежащих к временно оккупированному Крыму. На повестке дня — Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская области.
Об этом сообщается на президентском сайте.
Президент посетит передовую на границе с временно оккупированным Крымом, где пообщается с военнослужащими и ознакомится с оперативной сводкой на фронте.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку уладить вопросы по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.