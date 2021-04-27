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Министерство обороны Украины совершенствует вертолет советских времен МИ-2, чтобы он был в состоянии поражать юркие и мобильные цели.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
На Ми-2МСБ установили комплекс авиационного вооружения в составе НАР (неуправляемая авиационная ракета) типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.
От базового вертолета Ми-2 версия МСБ отличается: заменой устаревших двигателей ГТД-350 на новые турбовальные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлением части бортового оборудования; установлением системы вооружения.
Также на Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.
Основными целями модернизации советской техники стало:
Ранее НикВести сообщали, что на период до 2025 года предусмотрено обновление боевых типов летательных аппаратов в составе Вооруженных сил Украины.
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Министерство обороны Украины совершенствует вертолет советских времен МИ-2, чтобы он был в состоянии поражать юркие и мобильные цели.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
На Ми-2МСБ установили комплекс авиационного вооружения в составе НАР (неуправляемая авиационная ракета) типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.
От базового вертолета Ми-2 версия МСБ отличается: заменой устаревших двигателей ГТД-350 на новые турбовальные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлением части бортового оборудования; установлением системы вооружения.
Также на Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.
Основными целями модернизации советской техники стало:
Ранее НикВести сообщали, что на период до 2025 года предусмотрено обновление боевых типов летательных аппаратов в составе Вооруженных сил Украины.