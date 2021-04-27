Министерство обороны Украины совершенствует вертолет советских времен МИ-2, чтобы он был в состоянии поражать юркие и мобильные цели.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

На Ми-2МСБ установили комплекс авиационного вооружения в составе НАР (неуправляемая авиационная ракета) типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.

От базового вертолета Ми-2 версия МСБ отличается: заменой устаревших двигателей ГТД-350 на новые турбовальные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлением части бортового оборудования; установлением системы вооружения.

Также на Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.

Основными целями модернизации советской техники стало:

возможность применения на Ми-2МСБ новых серийных неуправляемых авиационных ракет РС-80, принятых на вооружение ВС Украины в 2019 году;

добиться газодинамической устойчивости двигателей при комплексном применении бортового вооружения;

применение методики комплексного применения с Ми-2МСБ неуправляемого и стрелкового вооружения по наземным целям;

обновление на Ми-2 стрелкового вооружения, чтобы стрелок попадал по воздушным целям типа БПЛА « Орлан » .

Ранее НикВести сообщали, что на период до 2025 года предусмотрено обновление боевых типов летательных аппаратов в составе Вооруженных сил Украины.