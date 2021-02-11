На период до 2025 года предусмотрено обновление боевых типов летательных аппаратов в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Под волну модернизации попадут самолеты Су-27, Cу-24М, Cу-24МР, Су-25, МиГ-29, Л-39М, вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-2. Закончится создание самолета АН-178, в военные части поступят модификации АН-70 и АН-148.

В частности, планируется провести ряд испытаний и научно-техническое сопровождение с привлечением испытательного состава, разработка легкого вертолета начальной авиаподготовки для нужд ВСУ (модернизация вертолета Ми-2), разработка встроенных тренажеров вертолетного экипажа Ми-24, Mи-8 МСБ-B, Ми-2 МСБ, самолетов Су-25, Су-27. Также будут спроектированы металлические лопатки подшипника для вертолетов типа Ми-24 и композитные лопатки подшипника и рулевых шурупов для вертолетов типа Ми-8.

Готовится и дооборудование самолетов типа Ан-26 модернизированными контейнерами с комбинированными устройствами выбрасывания КУВ 26-50 и станцией оптико-электронного подавления «Адрос» КТ-03В. На очереди стоит модернизация управляемых авиационных ракет Х-58В, составных частей системы обнаружения, прицеливания и целеуказания самолета Су-24М.

Ранее НикВести сообщали, что контракты на локализированное изготовление турецких кораблей для ВМСУ на николаевском заводе «Океане» подпишут до конца апреля 2021 года.