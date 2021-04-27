На данный момент нет конкретных предложений по встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но обсуждение встречи продолжается.

Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

— Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины, - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи.

Дмитрий Песков напомнил, что «абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога».

— Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины, - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для встречи.

Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.