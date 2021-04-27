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На данный момент нет конкретных предложений по встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но обсуждение встречи продолжается.
Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
— Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины, - сказал Дмитрий Песков.
Он отметил, что необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи.
Дмитрий Песков напомнил, что «абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога».
— Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины, - подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом он добавил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для встречи.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.
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На данный момент нет конкретных предложений по встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но обсуждение встречи продолжается.
Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
— Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины, - сказал Дмитрий Песков.
Он отметил, что необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи.
Дмитрий Песков напомнил, что «абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога».
— Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины, - подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом он добавил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для встречи.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.