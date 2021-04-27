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Продолжение заседания сессии Николаевского горсовета перенесли на 13 мая.
Об этом идет речь в распоряжении городского головы Александра Сенкевича от 27 апреля.
Заседание начнется 13 мая в 12:00 в сессионном зале Николаевского городского совета.
Напомним, Анна Замазеева созвала сессию областного совета на четверг, 29 апреля. Из-за карантинных ограничений заседание пройдет дистанционно — в режиме видеоконференции.
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Продолжение заседания сессии Николаевского горсовета перенесли на 13 мая.
Об этом идет речь в распоряжении городского головы Александра Сенкевича от 27 апреля.
Заседание начнется 13 мая в 12:00 в сессионном зале Николаевского городского совета.
Напомним, Анна Замазеева созвала сессию областного совета на четверг, 29 апреля. Из-за карантинных ограничений заседание пройдет дистанционно — в режиме видеоконференции.