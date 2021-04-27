Министерство иностранных дел объявило консула генерального консульства России в Одессе нежелательной особой для пребывания на территории Украины. Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что меры были приняты в ответ на недружественные шаги России против сотрудников дипломатических учреждений Украины.

— Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций, – говорится в сообщении МИД.

В МИД отмечают, что оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ на провокации России.

Напомним, Румыния объявила персоной нон гранта помощника военного атташе при посольстве РФ Алексея Гришаева.