На 70% полей временно оккупированного россиянами Крыма сорняки уничтожают культурные растения, почти полностью заняв пашни.

Об этом сообщается в пресс-службе так называемого «филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Крыму».

Эта организация указала, что для выявления культур-засорителей было обследовано больше 94 тысяч гектаров, из них 66,5 тысяч захвачены сорными растениями, что превышает допустимые значения в разы.

Напомним, осадки не помогли наполнить водохранилища аннексированного Крыма, запасы пресной воды на острове продолжают уменьшаться.