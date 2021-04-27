На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт «Мукачево-3», ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.

Об этом передает Европейская правда.

Сегодня, 27 апреля председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Госагентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

— Накануне руководство области провело рабочую встречу в облгосадминистрации с председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кириллом Хомяковым и временно и.о. директора Государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» Олегом Тарасюком, где обсуждались вопросы будущего государственного инвестиционного проекта в Закарпатской области. Тогда же подписали Меморандум о сотрудничестве между четырьмя сторонами-участниками этой встречи и согласовали текст Меморандума, к которому присоединяется Мукачевская территориальная община, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поддержало включение проекта строительства нового международного аэропорта в Закарпатье в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.

— Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 миллиарда гривен. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 миллиардов гривен) и инфраструктуры (1 миллиард гривен), — подчеркнули в ведомстве.

Конфигурация перспективного аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии. Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатья воздушно-транспортными услугами.

В ОГА добавили, что ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.

В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.

Напомним, в первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.