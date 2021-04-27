Разведка информирует, что командование ВС РФ продолжает заниматься боеспособностью частей пророссийских террористов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Минобороны.

По сведениям разведки, российские военспецы натаскивают боевиков в артиллерийской и минометной стрельбе, регулярно проводя учебные стрельбы. Также они воспользовались режимом прекращения огня и занялись укреплением своих фортификационных сооружений, окопов и блиндажей.

— Особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня. Также, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе из-за неконтролируемых участков государственной границы Украины с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях перемещено более 2,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн, — сообщает разведка.

Напомним, Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.