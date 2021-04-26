Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ, сообщает «Интерфакс».

Эти корабли участвовали в учениях возле Крыма, сообщили российские военные.

— Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода, — говорится в сообщении.

В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Черном море.

Сегодня также стало известно о том, что авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования.