Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны России в пятницу, 23 апреля.

— Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне Опук в Крыму, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на железнодорожной станции погрузки в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения и совершают марш в пункт постоянной дислокации.

— Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, - отмечается в сообщении.

Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.

Заслуживает внимания и передислокация в Крым мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которая усилит наличествующую группу боевых соединений.

Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.

А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.