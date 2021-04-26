Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. Ранее ВВС РФ провели учения в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования, говорится в сообщении Южного военного округа.

Напомним, в Минобороны России заявили, что приняли решение об отведении войск от границ с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе окончились.

Напомним, 24 апреля Россия на полгода приостанавила право иностранных военных кораблей и других государственных судов на движение в трех районах Черного моря.

Также сообщалось, что Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

При этом на территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.