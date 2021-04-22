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На территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ходе учений оккупанты планируют проверить боеготовность своих частей, на смотрины приедет и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
— В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ, — указывается на сайте.
Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.
Заслуживает внимания и передислокация в Крым мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.
Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.
А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.
На территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ходе учений оккупанты планируют проверить боеготовность своих частей, на смотрины приедет и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
— В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ, — указывается на сайте.
Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.
Заслуживает внимания и передислокация в Крым мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.
Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.
А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.