Россия на полгода приостанавливает право иностранных военных кораблей и других государственных судов на движение в трех районах Черного моря.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Управление уведомило об этом решении 14 апреля, ограничение начнет действовать вечером 24 апреля.

«С 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов», — говорится в бюллетене.

В это время якобы планируется провести учения российского флота.

На этот период будут закрыты участок акватории вдоль побережья оккупированного Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

Управление навигации и океанографии сообщало, что эти районы расположены до «внешней границы территориального моря Российской Федерации», Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают.

Напомним, Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

При этом на территории и в прибрежных водах временного оккупированного Крыма начались учения российских войск, к полуострову стянуты десантные корабли из Балтики и Каспия, мотострелки из Северного Кавказа.