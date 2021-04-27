Четыре банка подали документы для участия в конкурсе для кредитования Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве.

Заседание конкурсной комиссии по отбору банковского учреждения для осуществления заимствования в бюджет города прошло 27 апреля, - передает корреспондент НикВести.

Соискатели конкурса: ПАО акционерный банк «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АО «Эксимбанк» и АО «Ощадбанк».

Директор департамента экономического развития Николаевского горсовета Татьяна Шуличенко рассказала, что сегодня они раскроют конверты с предложениями банков и озвучат их.

«Укргазбанк» предложил 150 миллионов гривен на 48 месяцев. Процентная ставка за пользование деньгами – 11,9% в год.

«Банк Восток» предложил 150 миллионов гривен под 11,75% годовых.

«Эксимбанк» готов дать 150 миллионов гривен с двумя вариантами процентной ставки: 11,9% годовых или 11,8%.

«Ощадбанк» также предложил 150 миллионов гривен, но с максимальной ставкой в 25% годовых.

После этого у конкурсной комиссии будет 5 рабочих дней, чтобы рассмотреть предложения.

Отметим, что процентная ставка за пользование кредитными средствами не должна превышать размер учетной ставки НБУ на момент проведения конкурса увеличенной на маржу до 5 процентов годовых.

Постоянная комиссия Николаевского городского по вопросам бюджета большинством голосов согласовала намерение исполнительной власти взять кредит.

Предварительно, по подсчетам, которые предоставил Департамент ЖКХ, на проведение ремонта дорог необходимо 100 - 120 миллионов гривен. В бюджете есть около 40 миллионов на текущий ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что с начала года в бюджет Николаева поступило в 12 раз больше денег от штрафов, чем планировалось.