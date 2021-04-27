Сегодня, 27 апреля, депутаты Киевского областного совета Александра Склярова отправили в отставку. За это решение проголосовали 59 из 60 присутствующих депутатов.

Об этом сообщает движение «Чесно».

Главный вопрос, который рассматривался на сегодняшней сессии Киевского облсовета — увольнение руководителя — «слуги» Александра Склярова и его заместителей от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

— Депутаты собрались для проведения сессии в помещении совета, но замки в сессионный зал поменяли и их не пустили. По телефону председатель Скляров отказался открыть и не пришел. Депутаты пошли в большой зал и, когда пришло время голосовать за увольнение председателя, в зале выключили свет. Сейчас депутаты сами включили резервное освещение. Сайт облсовета «положили» и он пока не работает, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты от «Европейской солидарности» (их больше всего в совете), «За майбутнє»и большинство депутатов от «Слуги народа» просили Александра Склярова созвать сессию, но он этого не сделал.

Народный депутатот от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook написала, что Александр Скляров свое отсутствие объяснил «страстной неделей».

— Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это ... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года. Очевидно, что в условиях пандемии и экономического кризиса это не могло долго продолжаться. Это логический конец, когда коалиции в местных советах формируются без учета воли избирателей, — написала Виктория Сюмар.

Как сообщалось, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева созвала сессию на четверг, 29 апреля. Из-за карантинных ограничений заседание пройдет дистанционно — в режиме видеоконференции.