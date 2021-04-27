Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Херсонскую область посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом. Там он высказался об отводе российских войск от украинской границы.

Об этом сообщил Офис президента.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

— Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский ранее назвал стягивание российских войск к границе с Украиной традиционным давлением во время переговоров.