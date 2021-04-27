В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием отменить назначение Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Ответчиками в деле указаны Кабмин, Национальное агентство по вопросам государственной службы, и Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.
Истцы просят суд признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, допустивших Алексея Любченко к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины, а также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.
Ранее НикВести сообщали, что руководителем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко, раньше он занимал этот пост, пока продолжал действовать карантин.
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В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием отменить назначение Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Ответчиками в деле указаны Кабмин, Национальное агентство по вопросам государственной службы, и Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.
Истцы просят суд признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, допустивших Алексея Любченко к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины, а также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.
Ранее НикВести сообщали, что руководителем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко, раньше он занимал этот пост, пока продолжал действовать карантин.