Сейм Литвы принял резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины.
Об этом сообщает Корреспондент.
Всего документ поддержали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.
— Сейм, учитывая длительную чрезмерную концентрацию российских войск на украинской границе и на оккупированном Крымском полуострове, призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести свои войска от украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе Минские соглашения и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения, - сказано в резолюции.
Также парламент Литвы призвал Россию допустить международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению в ОРДЛО, закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить незаконно удерживаемых украинцев.
Кроме того, резолюция призывает страны Евросоюза не поддерживать Северный поток-2, а поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и индивидуальные санкции против России и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.
— Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, и, конечно, бороться с коррупцией, который станет темой большого четвертой международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля, - заявил глава комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильонис.
Наконец, в резолюции подтверждается решительная и последовательная поддержка Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Напомним, Владимир Зеленский ранее назвал стягивание российских войск к границе с Украиной традиционным давлением во время переговоров.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Сейм Литвы принял резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины.
Об этом сообщает Корреспондент.
Всего документ поддержали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.
— Сейм, учитывая длительную чрезмерную концентрацию российских войск на украинской границе и на оккупированном Крымском полуострове, призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести свои войска от украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе Минские соглашения и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения, - сказано в резолюции.
Также парламент Литвы призвал Россию допустить международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению в ОРДЛО, закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить незаконно удерживаемых украинцев.
Кроме того, резолюция призывает страны Евросоюза не поддерживать Северный поток-2, а поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и индивидуальные санкции против России и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.
— Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, и, конечно, бороться с коррупцией, который станет темой большого четвертой международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля, - заявил глава комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильонис.
Наконец, в резолюции подтверждается решительная и последовательная поддержка Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Напомним, Владимир Зеленский ранее назвал стягивание российских войск к границе с Украиной традиционным давлением во время переговоров.