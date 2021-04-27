Сейм Литвы принял резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщает Корреспондент.

Всего документ поддержали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.

— Сейм, учитывая длительную чрезмерную концентрацию российских войск на украинской границе и на оккупированном Крымском полуострове, призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести свои войска от украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе Минские соглашения и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения, - сказано в резолюции.

Также парламент Литвы призвал Россию допустить международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению в ОРДЛО, закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить незаконно удерживаемых украинцев.

Кроме того, резолюция призывает страны Евросоюза не поддерживать Северный поток-2, а поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и индивидуальные санкции против России и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.

— Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, и, конечно, бороться с коррупцией, который станет темой большого четвертой международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля, - заявил глава комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильонис.

Наконец, в резолюции подтверждается решительная и последовательная поддержка Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ранее назвал стягивание российских войск к границе с Украиной традиционным давлением во время переговоров.