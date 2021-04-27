Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем обращении обнародовал 5 «красных линий» для Владимира Зеленского в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте «ЕС».

— Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины — это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным, — отметил Петр Порошенко.

Еще одна красная линия, по его мнению — это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно — украинского языка и украинской церкви.

— Эти свои мечты Путин повторил на прошлой неделе. И, смотрите, синхронно с этим активизировались «Слуги», которые снова пытаются подвергнуть ревизии языковое законодательство, — отметил лидер оппозиции.

Третья красная линия — никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей.

Петр Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе Крыма, в том числе, по поставкам воды. Согласно его позиции, ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины.

— Пятая красная линия. Никаких прощений Путину за его агрессию. Судебные иски и дела для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 года Зеленский не подал ни одного нового иска, — сказал Петр Порошенко.

Он предостерег Владимира Зеленского от желания встретиться с российским президентом.

— Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции, — считает лидер «ЕС».

Он отметил, что сегодня Кремль в очередной раз подчеркнул, что Владимир Путин не хочет обсуждать с Владимиром Зеленским Донбасс, а других вопросов у Украины к России не существует.

— Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении. Навыки «конкурса капитанов», Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переиграет КВН, — заявил Петр Порошенко.

Он резюмировал, что дать отпор агрессору возможно только общим фронтом изнутри и снаружи Украины.

Напомним, экс-президент Украины считает, что «бряцание оружием» со стороны Владимира Путина имеет две цели — запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.