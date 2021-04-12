Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что «бряцание оружием» со стороны Владимира Путина имеет две цели — запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

Лидер «ЕС» также отметил, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику «умиротворения агрессора».

Порошенко призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск и президента-убийцы Владимира Путина.

— Это те слова, которые никак не решится украинский президент Владимир Зеленский. Уже после ключевых мировых лидеров дать настоящую оценку действиям страны-агрессора и действиям ее руководства. А сегодня ситуация требует четкого и эффективного ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария, — отметил пятый президент.

По его мнению, ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому «умиротворению агрессора».

— Я уверен, что попытка покрывания преступлений Кремля через успокаивающие заявления о эфемерном «режим тишины», миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года — является категорически неприемлемыми. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мир, не надо обманываться «режимом тишины», успокаивая весь мир тем, что оказывается у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки — десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности, — добавил он.

Отмечается, что «Европейская Солидарность» требует созыва Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей фракций украинского парламента.

— Надо немедленно вывести в зону ООС закупленные еще во времена моей каденци «Байрактары»- ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать вражеским беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск, — перечислил Петр Порошенко первоочередные задачи.

Кроме того лидер «ЕС» также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

— Нам надо на первом же саммите НАТО — а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года — поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ". Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа, — подытожил пятый президент.

Напомним, Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.

Сообщалось, что Государственный секретарь Энтони Блинкен США и министр обороны Ллойд Остин отправятся на следующей неделе в Брюссель для обсуждения скопления русских войск у границ Украины.