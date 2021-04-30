Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, и случится это, по его оценке, максимум через 15 лет.

Об этом пишет Европейская правда.

— Я всегда говорю своим друзьям украинцам и грузинам, что до конца моей жизни я хочу это сделать с Украиной, Молдовой и Грузией, чтобы вы вступили в ЕС, и мы это сделаем. А по НАТО это может быть даже быстрее, — считает литовский депутат.

Он пояснил, что видит шанс для быстрого вступления Украины в НАТО в президентстве Джо Байдена.

— Я просто вижу нынешнюю реальность. Администрация Байдена - это большой шанс для Украины, который нельзя упускать. Надо работать каждый день, чтобы его использовать. Вы — фронтовая линия между демократией и автократией, которая действует на нервы не только вам, не только нам, но и многим европейским странам и США, — сказал Жигимантас Павильонис.

Оценивая возможные сроки вступления Украины в ЕС и НАТО, Жигимантас Павильонис сказал, что это произойдет через 10-15 лет.

— Отпразднуем вашу и нашу победу в Киеве. Но это будет раньше, чем через 15 лет, — сказал глава комитета.

23 апреля сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.