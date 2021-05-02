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Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры 1 мая.
Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.
Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.
Отмечается, что президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.
— В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон, - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.
У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.
— Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции, - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.
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Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры 1 мая.
Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.
Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.
Отмечается, что президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.
— В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон, - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.
У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.
— Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции, - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.