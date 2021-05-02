Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в Брюссель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

— Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла, - сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, Офис президента «не тормозил этот вопрос».

— Долго эта история продолжалась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не соответствовали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было «отодвинуть» от этой перспективы, но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс. Нам необходимо посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро вперед к назначению, - заявил Дмитрий Кулеба.

В последнее полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел. После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

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