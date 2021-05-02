Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС.
Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
Он раскритиковал и осудил решение Москвы.
По словам французского министра, Париж ожидает ответственного поведения России, что снизит напряженность в отношениях ЕС с Москвой.
— Я решительно осуждаю меры, принятые Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности, - подчеркнул он.
Напомним, Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.
Ранее Министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС.
Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
Он раскритиковал и осудил решение Москвы.
По словам французского министра, Париж ожидает ответственного поведения России, что снизит напряженность в отношениях ЕС с Москвой.
— Я решительно осуждаю меры, принятые Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности, - подчеркнул он.
Напомним, Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.
Ранее Министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.