Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС.

Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

Он раскритиковал и осудил решение Москвы.

По словам французского министра, Париж ожидает ответственного поведения России, что снизит напряженность в отношениях ЕС с Москвой. — Я решительно осуждаю меры, принятые Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности, - подчеркнул он.