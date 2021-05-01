В субботу, 1 мая, в Николаеве запустили фонтаны на Соборной площади, Каштановом сквере и в «Сердце города».

Видео работающего фонтана в Манганариевском сквере опубликовал депутат горсовета Николаева Дмитрий Сичко в Facebook.

— Вечером подсветка фонтана делает его одним из самых привлекательных мест отдыха и в Центральном районе и в городе, - указал Дмитрий Сичко.

Отметим, что на Соборной площади работает пока только арочный фонтан.

В Департаменте ЖКХ горсовета пообещали остальные фонтаны города запустить до 10 мая.

В прошлом году в День города в Николаеве запустили новый фонтан в Манганариевском сквере, известном как «Сердце города».