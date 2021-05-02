В МИД Швеции вызвали посла РФ, чтобы выразить протест против введения санкций против Осы Скотт, председателя шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности. Именно в этой лаборатории осенью заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичок.

Об этом сообщает агентство TT.

— В отличие от введенных ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, — произвольные, их юридические основания — сомнительны. Кроме того, они — политически мотивированны. Мы сожалеем, что Россия делает выбор в пользу дальнейшего ухудшения отношений с ЕС. Мы очень серьезно относимся к ухудшению ситуации с демократией, правами человека и верховенством закона в России, — заявили в министерстве.

Министр обороны Швеции Питер Хультквист также категорически отреагировал на санкции.

— Считаю, что это свидетельствует о произволе и беззаконии в позиционировании российского режима, - заявил Питер Хультквист.

В пятницу, 30 апреля, Россия внесла в черный список восемь европейских чиновников в ответ на санкции Евросоюза.

Россия запретила въезд главе Европарламента Давиду Сассоли, руководителю берлинской прокуратуры Йоргу Раупаха, главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Меру, главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности в Швеции Оси Скотт, заместителю председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вере Йоуровой и другим.

Ранее Министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех влиятельных должностных лиц в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.