За минувшие сутки, 1 мая, пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, также беспилотник оккупантов скинул гранаты в украинские окопы, в следствие чего ранение получил один боец.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных Сил.

Противники применяли запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы возле поселка Шумы.

Трижды враг обстреливал позиции ВСУ возле поселка Южное, применяя запрещенные минометы 82-ого калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Песков пророссийские формирования дважды обстреляли позиции с минометов, пулеметов и автоматов.

А возле поселка Новгородское боевики стреляли по украинским военным из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Рядом с Майорском вражеский БПЛА пересек линию разграничения, у Водяного же беспилотник террористов сбросил на украинские позиции осколочные гранаты ВОГ-17, чем ранил украинского бойца, которого оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья у пострадавшего — удовлетворительное.

Про нарушения со стороны пророссийских боевиков украинская сторона проинформировала наблюдателей ОБСЕ. По информации на 7:00 2 мая нарушений режима тишины зафиксировано не было.

Ранее НикВести сообщали, что в течение минувших суток, 30 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.