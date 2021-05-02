Студента химического факультета Белорусского государственного университета Артема Боярского побили дубинками по спине, чтобы принудить сняться в пропагандистском ролике ведущего Григория Азаренка.

Об этом пишет Студэнцкая думка.

На постановочном силовиками видео избитый студент признается в администрировании «экстремистских» каналов и чатов.

Осенью прошлого года Артему Боярскому присудили 15 суток за участие в акции протеста. Накануне Дня Воли 25 марта его арестовали на 25 суток по той же статье, а после отбытия административного ареста предъявили обвинение в «создании или управлении экстремистским формированием».

Напомним, белорусские силовики нагрянули на съезд Лиги студенческих ассоциаций и задержали несколько десятков участников.