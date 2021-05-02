|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|05:35
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+14 C°
Студента химического факультета Белорусского государственного университета Артема Боярского побили дубинками по спине, чтобы принудить сняться в пропагандистском ролике ведущего Григория Азаренка.
Об этом пишет Студэнцкая думка.
На постановочном силовиками видео избитый студент признается в администрировании «экстремистских» каналов и чатов.
Осенью прошлого года Артему Боярскому присудили 15 суток за участие в акции протеста. Накануне Дня Воли 25 марта его арестовали на 25 суток по той же статье, а после отбытия административного ареста предъявили обвинение в «создании или управлении экстремистским формированием».
Напомним, белорусские силовики нагрянули на съезд Лиги студенческих ассоциаций и задержали несколько десятков участников.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Студента химического факультета Белорусского государственного университета Артема Боярского побили дубинками по спине, чтобы принудить сняться в пропагандистском ролике ведущего Григория Азаренка.
Об этом пишет Студэнцкая думка.
На постановочном силовиками видео избитый студент признается в администрировании «экстремистских» каналов и чатов.
Осенью прошлого года Артему Боярскому присудили 15 суток за участие в акции протеста. Накануне Дня Воли 25 марта его арестовали на 25 суток по той же статье, а после отбытия административного ареста предъявили обвинение в «создании или управлении экстремистским формированием».
Напомним, белорусские силовики нагрянули на съезд Лиги студенческих ассоциаций и задержали несколько десятков участников.