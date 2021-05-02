На заседании Кабинета Министров был одобрен законопроект о внесении поправок в Законы Украины «О центральных органах исполнительной власти» и «о Кабинете Министров Украины».

Об этом говорится на портале Кабмина.

Среди основных новшеств законопроекта:

- предоставление правительству полномочия определять другое ( помимо Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти

- сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах (ЦОИВ, осуществляющих правоохранительные функции и/или осуществляют нормотворческие полномочия в соответствии с законом, продолжают выполнять функцию разработчика проектов актов)

- предоставление правительства полномочий определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей ЦОИВ

- Премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства — с начала работы новосформированным правительством

В КМУ заявляют, что на сегодня министерства еще не стали единственными центрами формирования политики, поскольку другие центральные органы исполнительной власти продолжают осуществлять нормотворческую деятельность.

— В случае если обе функции выполняются одним органом, создается потенциальный конфликт интересов, поскольку политика может быть сформирована для отображения интересов выдавшего ее внедряет, — говорится в сообщении.

Также в Кабмине отмечают, что существует необходимость в пересмотре действующей процедуры создания и прекращения центральных органов исполнительной власти.

— В случае прекращения центральных органов исполнительной власти из-за отсутствия четко определенного механизма правопреемства возникают проблемные вопросы, связанные с передачей имущественных обязательств органа, а также обеспечением надлежащего выполнения функций, они передаются другому органу, — отмечают в правительстве.

Напомним, кабинет министров Украины определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.