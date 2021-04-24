Кабинет министров Украины определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.

Для выплат компенсаций правительство выделило 55,9 миллионов гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:

- для людей с инвалидностью I группы — 400-кратный размер прожиточного минимума (908 000 гривен);

- для людей с инвалидностью II группы – 350-кратный размер прожиточного минимума (794 500 гривен);

- для людей с инвалидностью III группы – 300-кратный размер прожиточного минимума (681 000 гривен).

В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 миллионов гривен).

Расследование и установление причинной связи между инвалидностью или смертью и вакцинацией будет осуществлять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации с оформлением соответствующего протокола расследования по форме, утвержденной Минздравом.

Стоит отметить, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию.

Напомним, правительство на заседании в среду, 21 апреля, продлило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации.