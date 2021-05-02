Страны «большей семерки» рассмотрят варианты создать механизм быстрого реагирования для борьбы с российской пропагандой.
Об этом рассказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters.
По его словам, страны G7 не должны оставаться один на один с российской пропагандой, поэтому Великобритания призывает крупнейшие экономики мира активней бороться с дезинформацией Кремля.
— Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире, — объяснил Доминик Рааб.
Напомним, запустившая в медиа фейк о «распятом мальчике в трусиках» Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.
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Страны «большей семерки» рассмотрят варианты создать механизм быстрого реагирования для борьбы с российской пропагандой.
Об этом рассказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters.
По его словам, страны G7 не должны оставаться один на один с российской пропагандой, поэтому Великобритания призывает крупнейшие экономики мира активней бороться с дезинформацией Кремля.
— Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире, — объяснил Доминик Рааб.
Напомним, запустившая в медиа фейк о «распятом мальчике в трусиках» Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.