Коллаж Financial Times

Страны «большей семерки» рассмотрят варианты создать механизм быстрого реагирования для борьбы с российской пропагандой.

Об этом рассказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters.

По его словам, страны G7 не должны оставаться один на один с российской пропагандой, поэтому Великобритания призывает крупнейшие экономики мира активней бороться с дезинформацией Кремля.

— Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире, — объяснил Доминик Рааб.

Напомним, запустившая в медиа фейк о «распятом мальчике в трусиках» Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.