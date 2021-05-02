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Тысячи людей вышли на демонстрацию против хунты в воскресенье, 2 апреля. На шествиях кричали про приход «революционной весны».
Об этом сообщает Le Figaro.
В частности, молодые люди собрались на улицах столицы, прежде чем быстро маршировать по центру города. Они быстро разошлись, чтобы избежать столкновения с силовиками. «Наш путь ведет к демократии! Наш путь ведет к падению военной диктатуры!» они пели, подняв три пальца в знаке сопротивления.
Сотни людей также прошли маршем в районе Мандалай (в центре страны) с монахами в шафрановых одеждах, возглавляющими процессию, неся флаг Национальной лиги демократии (LND), партии бывшего лидера Аунг Сан Су Чжи, ныне заточенной под арестом у хунты.
Мощная группировка повстанцев на востоке страны призвала другие повстанческие группы к объединению против военной хунты.
С февраля, несмотря на кровавые репрессии, почти ежедневные демонстрации сотрясают страну, обширная кампания гражданского неповиновения с участием тысяч бастующих рабочих парализует целые секторы экономики, а оппоненты, ушедшие в подполье, сформировали альтернативное хунте правительство.
Напомним, в Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли.
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Тысячи людей вышли на демонстрацию против хунты в воскресенье, 2 апреля. На шествиях кричали про приход «революционной весны».
Об этом сообщает Le Figaro.
В частности, молодые люди собрались на улицах столицы, прежде чем быстро маршировать по центру города. Они быстро разошлись, чтобы избежать столкновения с силовиками. «Наш путь ведет к демократии! Наш путь ведет к падению военной диктатуры!» они пели, подняв три пальца в знаке сопротивления.
Сотни людей также прошли маршем в районе Мандалай (в центре страны) с монахами в шафрановых одеждах, возглавляющими процессию, неся флаг Национальной лиги демократии (LND), партии бывшего лидера Аунг Сан Су Чжи, ныне заточенной под арестом у хунты.
Мощная группировка повстанцев на востоке страны призвала другие повстанческие группы к объединению против военной хунты.
С февраля, несмотря на кровавые репрессии, почти ежедневные демонстрации сотрясают страну, обширная кампания гражданского неповиновения с участием тысяч бастующих рабочих парализует целые секторы экономики, а оппоненты, ушедшие в подполье, сформировали альтернативное хунте правительство.
Напомним, в Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли.