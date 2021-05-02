Европейский союз и, в частности, Германия должны использовать газопровод «Северный поток – 2» как рычаг давления на Кремль, прекратив строительство, пока тот не откажется от агрессивных действий в отношении Украины и не прекратит убивать политических оппонентов по всему миру.

Статью об этом публикует Foreign Affairs.

Так, авторы статьи указывают, что сейчас Путин пытается создать удобный плацдарм для давления на энергетический рынок Европы с помощью нового трубопровода.

— Хуже того, трубопровод превратился в жернов на шее Германии, ослабив доверие к ее внешней политике и обременив ее отношения с восточными соседями, другими странами-членами ЕС и США. Поэтому правительство Германии должно принять более активный дипломатический подход. Ему следует использовать трубопровод в качестве разменной монеты, — говорится в материале.

К тому же в самой Германии ХДС Ангелы Меркель теряет поддержку среди молодых избирателей, текущие опросы показывают, что любая будущая коалиция, вероятно, будет включать партию зеленых Bündnis 90 / Die Grünen, либеральную Свободную демократическую партию, которые выступают за немедленное прекращение строительства по экологическим и политическим причинам.

— Чтобы трубопровод не стал крупным внутренним и международным камнем преткновения для следующего коалиционного правительства, Берлину следует выработать активный дипломатический подход: вместо того, чтобы останавливать строительство, Берлин должен использовать Северный поток-2 как козырную карту политического торга с Москвой, что в конечном итоге сделает трубопровод рычагом давления на Москву, — отмечают в статье.

Так, аналитики уверены, что Берлин должен требовать у Москвы конкретных действий, вроде прекращения агрессии на Востоке Украины и прекращения хакерских атак, чтобы «СП-2» запустили в работу.

— Берлин может начать с того, что заявит «Газпрому», главному владельцу и оператору трубопровода, что внутреннее и международное сопротивление «Северному потоку - 2» настолько резко возросло, что проект больше не является политически целесообразным, — подчеркивают авторы.

Журналисты приводят к выводу, что озиция Европы на переговорах сегодня значительно сильнее, чем даже несколько лет назад. Реформы укрепили целостность европейского газового рынка.

— Более того, переход Европы к зеленой энергии набирает обороты, сокращая ее потребность в природном газе как «мостовом топливе» и подрывая экономическое и экологическое обоснование таких проектов, как «Северный поток-2», — сообщается в материале.

Авторы материала отмечают, что Германия должна ввести условие механизм немедленного отключения трубопровода, чтобы при необходимости прекращать подачу газа.

— В то же время Берлин мог бы предложить комплексный план по дальнейшему укреплению европейского газового рынка за счет улучшения его инфраструктуры и связи, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, включая Украину, — резюмируют в статье.

Напомним, российский трубоукладчик Академик Черский начал работу над строительством газопровода Северный поток-2 в водах Дании.