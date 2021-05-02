С начала текущего дня, 2 мая, пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе уточнили, что в результате обстрела никто из украинских военнослужащих ранен не был.

— Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрел позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, — сообщают в штабе ООС.

В то же время, отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

— Впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях у Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Чуть дальше от того-же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту у населенного пункта Крещатицкий, — информируют в штабе ООС.

Также сообщается, что 29 апреля, в поле в полутора километрах от поселка Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА впервые зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям боевиков. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

— Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем, — резюмируют в штабе ООС.

Ранее НикВести сообщали, что за минувшие сутки, 1 мая, пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, также беспилотник оккупантов скинул гранаты в украинские окопы, в следствие чего ранение получил один боец.