Германия обязана помочь Украине вступить в Европейский союз и НАТО, чтобы снизить влияния РФ и конкретно президента Владимира Путина на европейский политический процесс.

Об этом пишет газета Zeit.

Авторы статьи отмечают, что Германия может искупить грехи нацистского режима, который занимался планомерным уничтожением украинцев, как нации.

— К главным жертв немецкой программы тотального уничтожения на Востоке принадлежали, помимо поляков и других народов, прежде всего украинцы, которые до этого потерпели издевательства Сталина <...> Поэтому составной частью государственных интересов Германии (Staatsräson) должно стать содействие демократии в этой новой стране - так же, как в Польше и в странах Балтии, - предоставление Украине безопасности в НАТО и открытие пути к членству в Европейском Союзе <...> Немецкое молчание в этом отношении почти перекрикивает громкую российскую пропаганду, — говорится в материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе.