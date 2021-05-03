Радио Свободная Европа отмечает 70 лет с начала полноценного вещания. 1 мая 1951 года эфир радиостанции впервые достиг аудитории за железным занавесом — в коммунистической Чехословакии.

Об этом сообщает Настоящее время.

К концу 1954 года Радио Свобода Европа и Радио Свобода, его русскоязычный аналог, вещали на 25 языках в Восточной Европе и Советском Союзе.

В 1994 году РСЕ/РС начало вещать на Западные Балканы, а в течение следующих 15 лет – на Афганистан, Иран, Ирак и мятежные регионы Пакистана, говорящие на языке пушту, чтобы обеспечивать альтернативу экстремистской пропаганде в дополнение к контролируемым государством медиа.

Новое расширение произошло в 2019 и 2020 годах. РСЕ/РС перезапустило цифровые платформы в Болгарии, Румынии и Венгрии. Это было сделано для противостояния угрозам, которые представляют для новейших демократий Европы дезинформация и снижение плюрализма СМИ.

В 1995 году по приглашению бывшего диссидента и президента Чехии Вацлава Гавела РСЕ/РС переехало в Прагу из Мюнхена, где базировалось с 1951 года. Гавел предложил РСЕ/РС здание бывшего чехословацкого Федерального собрания в самом центре города. Арендная плата составляла один доллар в месяц.

В последние годы ситуация с правами человека резко ухудшилась в Иране, Беларуси и России. Также произошла агрессия режима российского президента Владимира Путина в отношении Грузии и Украины. РСЕ/РС продолжает распространять в этих регионах объективную и сбалансированную информацию.

Напомним, Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.