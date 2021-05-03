Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украине вакцинирует иностранных дипломатов «по принципу взаимности».
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
Министр отметил, что вакцинация иностранных дипломатов в Украине будет проходить по принципу взаимность в отношении украинских дипломатов за границе
— То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика, — пояснил Дмитрий Кулеба.
Напомним, полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украине вакцинирует иностранных дипломатов «по принципу взаимности».
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
Министр отметил, что вакцинация иностранных дипломатов в Украине будет проходить по принципу взаимность в отношении украинских дипломатов за границе
— То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика, — пояснил Дмитрий Кулеба.
Напомним, полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.