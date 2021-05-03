Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украине вакцинирует иностранных дипломатов «по принципу взаимности».

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Министр отметил, что вакцинация иностранных дипломатов в Украине будет проходить по принципу взаимность в отношении украинских дипломатов за границе

— То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика, — пояснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.