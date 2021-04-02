Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

— Сейчас главный приоритет — вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль, — сказал он в интервью «Kyiv Post»,.

Министр отметил, что Украина не является исключением, вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире. По его словам, это делает некоторые страны «вакциннными националистами», поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.

По словам Дмитрия Кулебы, это огромный вызов, но дипломатия также прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцины.

— Друзья делятся (тем, что имеют, — прим.) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство «вакцинной либеральной демократии», но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это, — добавил глава МИД Украины.

Напомним, вчера, 1 апреля, в Николаевской области вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 830 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививку получили 9609 николаевцев.