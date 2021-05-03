Один человек погиб в результате нападения на первую базу в субботу. Еще семь человек погибли в результате нападения во второй раз в воскресенье.

Об этом передает Le Monde. Afrique.

Как сообщили в воскресенье военные источники, джихадисты атаковали две армейские базы на северо-востоке страны в субботу 1 мая и воскресенье 2 мая, убив офицера и семь мирных жителей.

В субботу вечером боевики группировки Исламского государства в Западной Африке атаковали базу в Ранне, в 172 километрах от Майдугури, столицы штата Борно Нигерии, но были отброшены.

— Они прибыли на шести вооруженных грузовиках и встретили сильное сопротивление войск базы. Два грузовика попали под артиллерийский обстрел, четыре других скрылись, —- сказал военный источник.

Раненый мирный житель скончался в больнице.

Воскресным утром джихадисты на грузовиках и мотоциклах атаковали другую базу в Аджири, примерно в 20 км от Майдугури. По словам военного источника, после двух часов боев им удалось прорваться, заставив военных отступить.

Напомним, более 180 человек, включая иностранных рабочих, оказались в ловушке в отеле в городе на севере Мозамбика, который в течение трех дней осаждали боевики, связанные с группировкой ИГИЛ.