Ниже плотины Белогорского водохранилища на реке Биюк-Карасу демонтировали земляную дамбу, сооруженную в 2020 году подразделениями российских трубопроводных войск.

Об этом сообщает Радио Свобода «Крым.Реалии».

Как рассказали корреспонденту «Крым.Реалии» в белогорском филиале подконтрольного Москве «Крыммелиоводхоза», дамбу демонтировали «как препятствие» в связи с возобновлением спуска воды из Белогорского водохранилища.

— Всю осень и первую часть зимы власти не использовали воды Белогорского водохранилища, позволяя водоему пополнить свои водные объемы. Зато, соорудив дамбу в русле Биюк-Карасу, в образовавшийся пруд сбрасывали воду из Тайганского водохранилища, которую военные качали по наземным трудопроводам на Симферополь. Сейчас в Тайганском водохранилище не осталось полезного объема воды – оно на грани высыхания. Поэтому теперь начали сброс с Белогорского водохранилища на нужды юго-восточного Крыма, — прокомментировал ситуацию активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

При этом, по информации корреспондента «Крым.Реалии», трубопровод, построенный российскими военными, остается не демонтированным.

Издание напоминает, что 10 августа 2020 года в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Российские власти использовали воду Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды Симферополя с сентября прошлого года. В декабре 2020 года российские войска, занимавшиеся строительством временного трубопровода и перекачкой воды с Тайганского водохранилища в Симферополь, вынуждено прекратили перекачку воды в связи с использованием всего полезного объема воды.

Напомним, на 70% полей временно оккупированного россиянами Крыма сорняки уничтожают культурные растения, почти полностью заняв пашни.