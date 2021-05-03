Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Об этом сообщает Офис Президента.

Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

В Королевском замке в Варшаве сначала состоятся торжества, а затем дебаты с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Егилса Левитса, президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.

На 14:10 по местному времени (15:10 - по Киеву) запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши. После общения главы государств сделают заявления для СМИ.

Напомним, в феврале этого года состоялся телефонный разговор президента Украины с польским коллегой. Они обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».