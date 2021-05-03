Президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы считают, что солидарность народов в условиях современных угроз для безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.

Об этом говорится в совместной декларации глав государств, обнародованной на сайте Президента Украины.

— Вспоминая опыт прошлого, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Объединенная Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности, — говорится в документе.

Главы государств отмечают, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлениям всех наций региона, с которыми объединяет общая историческая судьба и которые сегодня также стремятся пользоваться благами свободы и демократии, требуя уважения к своим правам.

— Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы преданны продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем, — отмечается в декларации.

При этом отмечается, что президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы встречаются сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая.

— Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу, — говорится в декларации.

Напомним, в феврале этого года состоялся телефонный разговор президента Украины с польским коллегой. Они обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».