Польша и другие друзья Украины в НАТО поддерживают предоставление Украине в ближайшее время Плана действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместного с главой Украинского государства Владимиром Зеленским брифинга в Варшаве, сообщает Укринформ.

— Мы также обсуждали (с Президентом Украины, — прим.) вопрос приближения саммита НАТО, который в середине июня состоится в Брюсселе ... Там будет обсуждаться вопрос формального определения пути, по которому Украина должна идти к членству в Североатлантическом альянсе — дорожной карты к этому членству, — подчеркнул Анджей Дуда.

По его словам, это сейчас «фундаментальное дело», за которое борется Украина, и на этом пути Польша и «другие друзья из этой части Европы» поддерживают Киев.

Президент Польши заметил, что на саммите НАТО будет обсуждаться также вопрос концентрации российских войск возле границы Украины.

Дуда сообщил, что через неделю в столице Румынии состоится саммит лидеров «Бухарестской девятки» (восточноевропейских стран-членов НАТО: Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии), на котором будет идти речь о вопросах безопасности.

— Думаю, что вопросы Украины и Беларуси будут очень важными темами, особенно Украины и российского присутствия возле украинских границ, — подчеркнул польский лидер.

Как сообщалось, президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы считают, что солидарность народов в условиях современных угроз для безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.