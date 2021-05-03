Своим решением по «выборам» на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести. Следует ожидать, что судей Верховного суда также отправят в отставку незаконным указом вроде судей КС или дела одних контрабандистов против других.

Об этом сообщил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Facebook.

Лидер «НФ» подчеркнул, что фальсификация выборов на 87-м округе на Ивано-Франковщине —это теперь «факт, подтвержденный решением Верховного суда».

Он напомнил, что сразу после этих «выборов», заявлял, что власть, «подражая Януковичу, включает станок административного давления, фальсификаций и беззакония».

— Янукович сбежал из Украины семь лет назад, но сегодняшние правители взялись возрождать его узурпаторские методы, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Верховный суд встал на сторону закона, подчеркнул Арсений Яценюк: "В отличие от Конституционного, который услужливо поддержал незаконный роспуск парламента в 2019 году".

Лидер «Народного фронта» отметил, что волюнтаристское прекращение полномочий Верховной Рады «проложило дорогу монобольшинству проходимцев и цементированию абсолютной власти в одних руках».

— Своим решением по «выборам» на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести, — подчеркнул Арсений Яценюк. — Надо ожидать, что судей ВСУ, которые восстановили законность, также отправят в отставку незаконным указом вроде судей Конституционного суда или дела одних контрабандистов против других, — написал Арсений Яценюк.

Напомним, Большая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.